Казарцев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Локомотива» в игре «Сочи»

«Решение мотивировано тем, что Алексис Бека-Бека, увидев Маттео Кассьерру, направил прямую ногу в направлении мяча и соперника и, неудачно сыграв в мяч, допустил контакт с ногой соперника на линии штрафной площади, что является нарушением правил игры, совершённым в пределах штрафной площади, и судья должен был назначить 11-метровый удар в ворота “Локомотива”.



Учитывая то обстоятельство, что во время контакта с ногой игрока атаки она не находилась в опоре, и когда она встала в опору, контакт произошёл внизу, в области голеностопа, а также то, что интенсивность контакта была невысокой, данное нарушение правил комиссия считает не серьёзным нарушением правил игры, а безрассудным поведением, за что судья должен был вынести данному игроку предупреждение, а не удалять его с поля», — говорится в заключении комиссии.