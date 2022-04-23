Антон Миранчук и Магкеев попали в заявку «Локомотива» на матч с «Нижним Новгородом»

Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.



В заявку «Локомотива» попали полузащитники Антон Миранчук и Станислав Магкеев, которые не выступали на протяжении длительного времени из-за полученных повреждений.



Напомним, ранее хавбек «Локомотива» Антон Миранчук находился на лечении в Германии, где прошёл реабилитацию после травмы сухожилия, полученной в январе 2021 года. Сначала футболист продолжал играть с травмой, а потом, когда она была диагностирована новым медицинским штабом, Миранчука отправили на лечение. Антон занимается восстановлением с октября 2021 года.



Магкеев получил травму в матче девятого тура РПЛ с «Химками» (0:0). Футболиста унесли с поля на носилках. Вместо него на 81-й минуте вышел полузащитник Фаустино Анджорин. У полузащитника «Локомотива» диагностировали разрыв передней крестообразной связки. В октябре Магкеев перенёс операцию.