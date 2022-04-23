«Урал» одержал первую победу в чемпионате России по футболу с декабря 2021 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга со счетом 2:1 обыграл «Уфу» в домашнем матче 26-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург-Арена» в субботу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Эрик Бикфалви (25-я минута) и Даниел Мишкич (53). У «Уфы» отличился лучший бомбардир чемпионата Гамид Агаларов (80), для которого этот гол стал 17-м в текущем сезоне.

«Урал» одержал победу в матче РПЛ впервые с декабря 2021 года, когда на выезде разгромил «Ростов» (4:1). После этого команда под руководством Игоря Шалимова провела семь матчей, в которых потерпела пять поражений и дважды сыграла вничью.

«Урал» поднялся на 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка в 26 матчах. «Уфа» располагается на 15-й позиции с 22 очками после 26 игр. 13-я и 14-я команды РПЛ по итогам сезона проведут стыковые матчи с четвертой и третьей клубами первого дивизиона Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ-1) за право сыграть в следующем сезоне в высшем дивизионе первенства страны. 15-я и 16-я команды РПЛ напрямую вылетят в ФНЛ-1.