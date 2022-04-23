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17:13 (мск), источник: Sports.Ru

Бикфалви через себя забил важнейший мяч «Уфе»! Он чемпион РПЛ по бисиклетам

В 26-м туре РПЛ между собой встречались борющиеся за выживание «Урал» и «Уфа» — получилось неожиданно красиво!

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Источник: РИА "Новости"

Счет в матче открыл Эрик Бикфалви — румын отлично подстроился под навес Олега Шатова и ударил через себя. Мяч полетел в ближний угол, ударился о штангу и нырнул в ворота. Красота!

Бикфалви — эстет! Его гол «Динамо» завирусился в соцсетях

Эрик не впервые забивает красиво. В июле 2020-го от похожей бисиклеты пострадал «Арсенал». Бикфалви идеально поймал мяч на ногу после подачи от Дениса Кулакова и мощным ударом через себя отправил мяч в девятку.

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В 2019 году на Эрика свалилась практически мировая слава: в английском твиттере наткнулись на его гол в ворота «Динамо» — и начали сравнивать его с Деннисом Бергкампом.

Только видео в аккаунте пользователя @equinesilk собрало больше 4 миллионов просмотров, а потом подключились популярные аккаунты — например, @433. И цифры просмотров вообще улетели в космос.

«Этот гол — лучший в моей карьере. Красивых было много, но этот — самый памятный, — рассказывал Бикфалви в интервью “СЭ”. — Очень удивился, что в Европе он популярнее, чем в России. В инстаграме его тоже посмотрело реально много людей — все из-за публикаций в 433, rldesignz, visubal и других популярных аккаунтах. Приятно, когда людям нравятся твои голы. Спасибо всем за позитивные отклики!».

«Урал» против «Уфы» — доминирование. В первом тайме — тотальное

«Урал» впервые с сентября вышел с четырьмя защитниками и неожиданно почувствовал мощь. Два впечатляющих показателя первого тайма: процент владения 72, количество передач — 300 (с точностью 86%)! Даже «Ман Сити» не всегда добивается подобного.

К 53-й минуте хозяева вели 2:0 — забил Мишкич. Но после перерыва давление на «Уфу» ослабло — она даже отыграла один гол (конечно, Агаларов). Но «Урал» удержал важную победу над прямым конкурентом. Хотя его позиции по-прежнему шаткие.

Источник: Sports.ru

Саша Бастрыгин

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