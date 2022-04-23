Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Балтика
СКА-Хабаровск
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Краснодар-2
Велес
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лион
Монпелье
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лестер
Астон Вилла
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Манчестер Сити
Уотфорд
51
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Норвич
Ньюкасл Юнайтед
03
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Ахмат
Футбол. Зарубежный
19:00
Интер
Рома
Футбол. Зарубежный
19:30
Бавария
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
19:30
Брентфорд
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
20:00
Сент-Этьен
Монако
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив
Нижний Новгород
21
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф
Хоффенхайм
22
Футбол. Зарубежный
16:30
Гройтер Фюрт
Байер
14
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Арминия
31
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Унион Б
12
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Боруссия М
33
Футбол. Первый дивизион
16:00
Металлург Лп
Волгарь
10
Футбол. Первый дивизион
16:00
Факел
Олимп-Долгопрудный
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Венеция
Аталанта
13
Футбол. Зарубежный
16:00
Торино
Специя
21
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Сампдория
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Ланс
Футбол. Первый дивизион
15:00
Акрон
Спартак-2
01
Футбол. Первый дивизион
15:00
КАМАЗ
Торпедо
00
Футбол. Зарубежный
14:30
Арсенал
Манчестер Юнайтед
31
Футбол. Первый дивизион
14:00
Нефтехимик
Кубань
03
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Уфа
21
Футбол. Первый дивизион
12:00
Томь
Текстильщик
10
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
16:30
Локомотив
Нижний Новгород
21
14:00
Урал
Уфа
21
17.04
Нижний Новгород
Химки
00
17.04
Крылья Советов
Краснодар
20
17.04
Сочи
Локомотив
22
17.04
Арсенал Т
Ростов
12
16.04
Спартак
Рубин
11
16.04
Зенит
Урал
31
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
18:36 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» обыграл «Нижний Новгород» в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Локомотив» обыграл «Нижний Новгород» со счетом 2:1 в домашнем матче 26-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу на «РЖД-Арене».

Локомотив
Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Дубль в составе победителей оформил Рифат Жемалетдинов (37-я и 53-я минуты). У «Нижнего Новгорода» гол забил Кирилл Кравцов (78). На 72-й минуте встречи полузащитник «Нижнего Новгорода» Илья Берковский был удален за грубую игру после использования системы видеоассистента рефери (VAR). Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор впервые не сумел отличиться в матче РПЛ. До этого он забивал в каждой из шести игр за «железнодорожников» (семь мячей).

«Нижний Новгород» не смог победить в третьем матче чемпионата России подряд. В двух предыдущих встречах подопечные Александра Кержакова на своем поле уступили московскому «Динамо» (0:1) и сыграли вничью с подмосковными «Химками» (0:0). «Локомотив» впервые победил за три матча после поражения от «Ростова» (1:4) и ничьей с «Сочи» (2:2).

Матч первого круга между командами также завершился победой «Локомотива» (2:1).

«Локомотив» поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко в 25 матчах. «Нижний Новгород» занимает 11-е место, на счету команды 28 очков после 26 игр. В следующем туре «Локомотив» встретится на выезде с лидером чемпионата петербургским «Зенитом» 30 апреля. «Нижний Новгород» 2 мая сыграет в гостях с тульским «Арсеналом».

Читайте также
Локомотив
2:1
Первый тайм: 1:0
Нижний Новгород
 Божович о судействе матча со "Спартаком": это победа Безбородова и его коллег на VAR
Мне кажется, что судьи испортили результат боя: Дэйна Уайт поддержал Петра Яна
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь