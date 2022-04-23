«Локомотив» обыграл «Нижний Новгород» в матче чемпионата России по футболу

Дубль в составе победителей оформил Рифат Жемалетдинов (37-я и 53-я минуты). У «Нижнего Новгорода» гол забил Кирилл Кравцов (78). На 72-й минуте встречи полузащитник «Нижнего Новгорода» Илья Берковский был удален за грубую игру после использования системы видеоассистента рефери (VAR). Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор впервые не сумел отличиться в матче РПЛ. До этого он забивал в каждой из шести игр за «железнодорожников» (семь мячей).

«Нижний Новгород» не смог победить в третьем матче чемпионата России подряд. В двух предыдущих встречах подопечные Александра Кержакова на своем поле уступили московскому «Динамо» (0:1) и сыграли вничью с подмосковными «Химками» (0:0). «Локомотив» впервые победил за три матча после поражения от «Ростова» (1:4) и ничьей с «Сочи» (2:2).

Матч первого круга между командами также завершился победой «Локомотива» (2:1).