«Сочи» одержал волевую победу над «Ахматом»
Футболисты «Сочи» нанесли поражение «Ахмату» в 26-м туре чемпионата России. Встреча, прошедшая в субботу в Сочи, завершилась со счетом 3:2.
Сочи
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Футболисты «Сочи» нанесли поражение «Ахмату» в 26-м туре чемпионата России. Встреча, прошедшая в субботу в Сочи, завершилась со счетом 3:2.
Грозненцы вышли вперед на 31-й минуте усилиями Лечи Садулаева, однако в начале второго тайма хозяева не только восстановили паритет, но и повели в счете — отличились Матео Кассьерра и Артур Юсупов. «Ахмат» благодаря голу Сенина Себай на 66-й минуте сравнял, однако Сергей Терехов на 84-й установил окончательный результат на табло и принес сочинцам три очка.
«Сочи» с 46 очками занимает в турнирной таблице РПЛ 3-е место. «Ахмат» с 32 очками остался на 8-й позиции.