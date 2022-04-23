«Сочи» одержал волевую победу над «Ахматом»

Грозненцы вышли вперед на 31-й минуте усилиями Лечи Садулаева, однако в начале второго тайма хозяева не только восстановили паритет, но и повели в счете — отличились Матео Кассьерра и Артур Юсупов. «Ахмат» благодаря голу Сенина Себай на 66-й минуте сравнял, однако Сергей Терехов на 84-й установил окончательный результат на табло и принес сочинцам три очка.