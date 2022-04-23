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21:15 (мск), источник: Sport24

«Сочи» одержал волевую победу над «Ахматом»

Футболисты «Сочи» нанесли поражение «Ахмату» в 26-м туре чемпионата России. Встреча, прошедшая в субботу в Сочи, завершилась со счетом 3:2.

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Источник: Sport24

Грозненцы вышли вперед на 31-й минуте усилиями Лечи Садулаева, однако в начале второго тайма хозяева не только восстановили паритет, но и повели в счете — отличились Матео Кассьерра и Артур Юсупов. «Ахмат» благодаря голу Сенина Себай на 66-й минуте сравнял, однако Сергей Терехов на 84-й установил окончательный результат на табло и принес сочинцам три очка.

«Сочи» с 46 очками занимает в турнирной таблице РПЛ 3-е место. «Ахмат» с 32 очками остался на 8-й позиции.

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