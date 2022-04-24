«Ростов» — «Спартак»: стартовые составы. Соболев выйдет с первых минут, Николсон — в запасе

Об этом сообщается на официальном сайте РПЛ.

Стартовый состав «Ростова»: Песьяков — Калинин, Осипенко, Сильянов, Мелехин — Байрамян, Тугарев, Глебов, Щетинин — Полоз, Комличенко.

Запасные: Бабурин, Дьячков, Терентьев, Поярков, Мухин, Фольмер, Мельников, Сухомлинов, Селява, Голенков, Турищев, Соу.

Стартовый состав «Спартака»: Максименко — Кофрие, Жиго, Чернов, Джикия, Классен — Мартинс, Зобнин, Бакаев, Игнатов — Соболев.

Запасные: Селихов, Свинов, Рассказов, Литвинов, Толстопятов, Шайхтдинов, Маркитесов, Сунгатулин, Пруцев, Денисов, Шитов, Николсон.

Матч «Ростов» — «Спартак» начнется в 16.30 по московскому времени. Встреча пройдет в Ростове-на-Дону.