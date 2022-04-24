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16:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ростов» — «Спартак»: стартовые составы. Соболев выйдет с первых минут, Николсон — в запасе

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Спартака» на матч 26-го Тинькофф чемпионата России по футболу.

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СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщается на официальном сайте РПЛ.

Стартовый состав «Ростова»: Песьяков — Калинин, Осипенко, Сильянов, Мелехин — Байрамян, Тугарев, Глебов, Щетинин — Полоз, Комличенко.

Запасные: Бабурин, Дьячков, Терентьев, Поярков, Мухин, Фольмер, Мельников, Сухомлинов, Селява, Голенков, Турищев, Соу.

Стартовый состав «Спартака»: Максименко — Кофрие, Жиго, Чернов, Джикия, Классен — Мартинс, Зобнин, Бакаев, Игнатов — Соболев.

Запасные: Селихов, Свинов, Рассказов, Литвинов, Толстопятов, Шайхтдинов, Маркитесов, Сунгатулин, Пруцев, Денисов, Шитов, Николсон.

Матч «Ростов» — «Спартак» начнется в 16.30 по московскому времени. Встреча пройдет в Ростове-на-Дону.

«Ростов» с 31 баллом занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» — 10-й с 31 очком.

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