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16:28 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рубин» обыграл тульский «Арсенал» и прервал серию без побед в РПЛ

В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 казанский «Рубин» принимал тульский «Арсенал».

Рубин
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Источник: ФК "Рубин"

Встреча прошла на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

На 23-й минуте встречи единственный гол забил полузащитник «Рубина» Александр Ломовицкий.

Таким образом, казанская команда прервала серию без побед в Российской Премьер-Лиге, которая длилась на протяжении пяти встреч.

Казанский «Рубин» набрал 29 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (21) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (55).

Рубин
1:0
Первый тайм: 1:0
Арсенал Т
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