«Рубин» обыграл тульский «Арсенал» и прервал серию без побед в РПЛ

Встреча прошла на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

На 23-й минуте встречи единственный гол забил полузащитник «Рубина» Александр Ломовицкий.

Таким образом, казанская команда прервала серию без побед в Российской Премьер-Лиге, которая длилась на протяжении пяти встреч.