«Крылья Советов» вдевятером крупно проиграли «Химкам» в матче чемпионата России по футболу

ХИМКИ /Московская область/, 24 апреля. /ТАСС/. Подмосковный футбольный клуб «Химки» дома со счетом 4:1 разгромил самарские «Крылья Советов» в матче 26-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье на «Арене-Химки».

В составе «Химок» голы забили Денис Глушаков (45-я минута, с пенальти), Резиуан Мирзов (50), Илья Садыгов (88), на 90-й минуте мяч в свои ворота забил защитник гостей Александр Солдатенков. У «Крыльев Советов» отличился Максим Глушенков (29).

На 44-й минуте защитник «Крыльев Советов» Денис Якуба получил вторую желтую карточку и был удален с поля. На 61-й минуте защитник самарцев Гленн Бейл получил прямую красную карточку.

Команды в этом сезоне РПЛ встречались в 14-м туре, тогда домашнюю победу со счетом 3:0 одержали «Крылья Советов». «Химки» продлили беспроигрышную серию в чемпионате страны до шести матчей, подопечные Сергея Юрана одержали четыре победы и дважды сыграли вничью.

«Химки» в турнирной таблице РПЛ идут на 13-м месте с 28 очками после 26 игр. «Крылья Советов» занимают седьмое место, в 26 матчах самарцы набрали 38 очков. 13-я и 14-я команды РПЛ по итогам сезона проведут стыковые матчи с четвертым и третьим клубами первого дивизиона Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ-1) за право сыграть в следующем сезоне в высшем дивизионе первенства страны. 15-я и 16-я команды РПЛ напрямую вылетят в ФНЛ-1.