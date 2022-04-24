«Ростов» благодаря голу Соу с пенальти на 90+5-й минуте вырвал победу у «Спартака»

Счёт в матче на 14-й минуте открыл полузащитник «Ростова» Роман Тугарев. На 17-й минуте матча форвард «Спартака» Александр Соболев восстановил равенство на табло. На 52-й минуте полузащитник красно-белых Михаил Игнатов вывел свою команду вперёд, но VAR показал, что хавбек подыграл себе рукой, поэтому судья отменил гол.

На 75-й минуте пенальти в ворота «Спартака» реализовал нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз. В добавленное ко второму тайму время счёт сравнял защитник красно-белых Руслан Литвинов. На 90+5-й минуте с «точки» отличился форвард «Ростова» Али Соу.