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18:37 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ростов» благодаря голу Соу с пенальти на 90+5-й минуте вырвал победу у «Спартака»

Сегодня, 24 апреля, «Ростов» сыграл со «Спартаком». Матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходит на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Хозяева одержали победу — 3:2.

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Источник: РИА "Новости"

Счёт в матче на 14-й минуте открыл полузащитник «Ростова» Роман Тугарев. На 17-й минуте матча форвард «Спартака» Александр Соболев восстановил равенство на табло. На 52-й минуте полузащитник красно-белых Михаил Игнатов вывел свою команду вперёд, но VAR показал, что хавбек подыграл себе рукой, поэтому судья отменил гол.

На 75-й минуте пенальти в ворота «Спартака» реализовал нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз. В добавленное ко второму тайму время счёт сравнял защитник красно-белых Руслан Литвинов. На 90+5-й минуте с «точки» отличился форвард «Ростова» Али Соу.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Помогали ему ассистенты Арам Петросян (Бронницы) и Александр Богданов (Верея). Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).

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