Скандалище в матче «Спартака»! Судейством игры с «Ростовом» возмущен даже босс РПЛ: разбираем все эпизоды

26-й тур российской Премьер-лиги по традиции не обошелся без спорных судейских решений. Самой обсуждаемой игрой воскресенья стал матч в Ростове-на-Дону, в котором команда Валерия Карпина обыграла московский «Спартак» — 3:2. Встречу желто-синих и красно-белых обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым, за ВАР отвечали Владислав Безбородов и Алексей Воронцов.

В первом тайме судьи отменили гол в ворота «Ростова», забитый Самюэлем Жиго. По данному эпизоду вопросов к Мешкову и Безбородову не возникло: француз забивал из явного офсайда.

Первый скандальный эпизод случился в начале второго тайма. Спартаковец Михаил Игнатов забил гол, однако Безбородов сообщил Мешкову о возможном нарушении правил. В итоге взятие ворот отменили — из-за того, что Игнатов в начальной стадии атаки сыграл рукой. Счет остался прежним: 1:1 после голов Тугарева и Соболева, забитых еще до перерыва.

Не дожидаясь окончания игры, решение Мешкова раскритиковал президент РПЛ Ашот Хачатурянц: «Будем ждать очередное обращение от “Спартака” в ЭСК. Думаю, что гол Игнатова нужно было засчитывать, это мое мнение. Очередное безобразие от наших судей! Я очень недоволен судейством».

Бывший судья, основатель телеграм-канала «Але, рэф!» Илья Обломов считает, что Хачатурянц поторопился с вердиктом Мешкову: «У гостей отобрали гол? Думаю, нет. Рука в неестественном положении — нарушение. Единая ли это фаза атаки? По-моему, да. После руки мяч заметался в одном месте, и пошла голевая атака. Владение к “Ростову” не переходило. Попытки ткнуть мяч — не равно владение мячом. В общем, решение понятное и прозрачное для меня. Слова Хачатурянца — это супернекорректно. Зачем публично дает оценку человек, обладающий властью, но не обладающий знаниями правил? Ну и дождитесь ЭСК, а потом дайте оценку».

На 71-й минуте Дмитрий Полоз ворвался в штрафную и упал в борьбе с Максимилиано Кофрие. Мешков посмотрел повтор и назначил пенальти, который сам же Полоз и реализовал.

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов уверен, что пенальти был назначен неправильно: «Найдите разницу: на 20-й минуте засчитывают симуляцию, на 72-й — ставят пенальти. Для меня это не 11-метровый удар».

Действительно: в первом тайме Мешков не стал наказывать «Спартак» 11-метровым, когда в штрафной Максименко упал Кирилл Щетинин. Напротив, футболисту «Ростова» была предъявлена желтая карточка за симуляцию.

В добавленное время при счете 2:2 Мешков назначил еще один пенальти в ворота красно-белых! На этот раз в штрафной «Спартака» после контакта с Жиго упал Александр Сильянов. Посмотрев повтор, главный арбитр приговорил гостей к поражению: гамбиец Али Соу прошил Максименко с точки.

Работу судей в прошедшем матче жестко раскритиковала жена владельца «Спартака» Леонида Федуна — Зарема Салихова: "Мешков есть Мешков. Главное действующее лицо матча. Всегда верен своим методичкам: отменяет гол и назначает придуманные пенальти. Нашим игрокам нельзя двигать ногами в своей штрафной, чтобы не получить пенальти при Мешкове.