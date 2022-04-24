В раздевалке «Ростова» после победы в матче со «Спартаком» включили песню «Валера»



Пресс-служба жёлто-синих опубликовала в телеграм-канале видео, где показана раздевалка «Ростова». Из неё доносится песня «Валера» в исполнении певицы Афродиты, которая посвящена главному тренеру команды Валерию Карпину.

Напомним, за «Ростов» в матче со «Спартаком» забили полузащитник Роман Тугарев и нападающие Дмитрий Полоз и Али Соу. В составе московской команды отличились форвард Александр Соболев и защитник Руслан Литвинов.