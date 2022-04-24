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20:55 (мск), источник: ТАСС

Карпин: «Спартаку» с таким составом должно быть стыдно говорить про арбитров

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 апреля. /ТАСС/. Московскому футбольному клубу «Спартак» должно быть стыдно обсуждать работу арбитров в матче 26-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом». Такое мнение в воскресенье на пресс-конференции высказал главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин.

Спартак
РостовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась победой «Ростова» со счетом 3:2. Арбитр отменил два гола в ворота «Ростова» и назначил два пенальти в ворота «Спартака».

«Хороший результат, мы отталкивались от него. По игре — первые минуты были идеальными. Гол, который мы пропустили, выбил из колеи. Стало меньше получаться, стали нервничать, команда хотела играть в футбол, выходили из обороны за счет коротких передач, рисковали, только [остается] ребят поблагодарить, похвалить», — отметил Карпин.

«Спартак» недоволен судейством? Если «Спартак» не может обыграть «Ростов» без судьи с бюджетом больше €100 млн, с иностранцами за €10−12 млн, которые не уехали и остались, не могут обыграть «Ростов», за который играют юнцы, дети, пускай рассказывают, что это из-за судьи. Было бы, наверно, стыдно говорить такое с таким составом и такими игроками", — добавил специалист.

Также главный тренер рассказал о праздновании победы с командой на поле после завершения игры. «Мы раньше никогда не выигрывали четыре игры при мне, поэтому собрал ребят в круг и эмоционально отпраздновал. “Ростов” настраивается на “Спартак” как на последний бой», — заключил Карпин.

«Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка в 26 матчах. В следующем туре команда встретится на выезде с «Краснодаром» 30 апреля.

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