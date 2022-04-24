ЦСКА обыграл «Динамо» в матче чемпионата России по футболу

Единственный мяч на 67-й минуте встречи забил Чидера Эджуке.
Символический первый удар по мячу перед началом матча сделали бронзовые призеры Олимпийских игр в Пекине биатлонисты Александр Логинов и Максим Цветков. Спортсмены представляют спортивный клуб ЦСКА.
Матч первого круга между командами завершился победой «Динамо» со счетом 2:1. ЦСКА впервые с 18 октября 2020 года смог обыграть «Динамо» в матче чемпионата России, после той встречи армейцы потерпели два поражения.
«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 52 очка в 26 матчах. ЦСКА располагается на третьей строчке с 47 очками после 26 игр. В следующем туре «Динамо» примет екатеринбургский «Урал» 30 апреля. ЦСКА днем позже встретится на выезде с грозненским «Ахматом».