ЦСКА обыграл «Динамо» в матче чемпионата России по футболу

Единственный мяч на 67-й минуте встречи забил Чидера Эджуке.

Символический первый удар по мячу перед началом матча сделали бронзовые призеры Олимпийских игр в Пекине биатлонисты Александр Логинов и Максим Цветков. Спортсмены представляют спортивный клуб ЦСКА.

Матч первого круга между командами завершился победой «Динамо» со счетом 2:1. ЦСКА впервые с 18 октября 2020 года смог обыграть «Динамо» в матче чемпионата России, после той встречи армейцы потерпели два поражения.