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21:28 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА обыграл «Динамо» в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА со счетом 1:0 обыграл столичное «Динамо» в домашнем матче 26-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила в воскресенье на «ВЭБ-Арене».

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Источник: РИА "Новости"

Единственный мяч на 67-й минуте встречи забил Чидера Эджуке.

Символический первый удар по мячу перед началом матча сделали бронзовые призеры Олимпийских игр в Пекине биатлонисты Александр Логинов и Максим Цветков. Спортсмены представляют спортивный клуб ЦСКА.

Матч первого круга между командами завершился победой «Динамо» со счетом 2:1. ЦСКА впервые с 18 октября 2020 года смог обыграть «Динамо» в матче чемпионата России, после той встречи армейцы потерпели два поражения.

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 52 очка в 26 матчах. ЦСКА располагается на третьей строчке с 47 очками после 26 игр. В следующем туре «Динамо» примет екатеринбургский «Урал» 30 апреля. ЦСКА днем позже встретится на выезде с грозненским «Ахматом».

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