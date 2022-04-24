«Динамо» отдало золото «Зениту»? Так за чемпионство не играют
ЦСКА прервал безвыигрышную серию и, похоже, лишил команду Шварца надежд на титул.
ЦСКА прервал безвыигрышную серию и, похоже, лишил команду Шварца надежд на титул.
«Динамо» проиграло важнейший матч в борьбе за золотые медали. Если «Зенит» победит завтра в Краснодаре, то увеличит свой отрыв до шести очков за четыре тура до финиша.
У «Динамо» под вопросом было участие в дерби Николы Моро. В середине недели в кубковом матче с «Балтикой» хорват получил серьёзную травму — перелом центральных резцов верхней челюсти и рваную рану верхней губы. После такого повреждения (говорили и о возможном сотрясении мозга) казалось, что полузащитник, скорее, пропустит матч с ЦСКА, нежели сыграет, тем не менее он успел восстановиться.
Турнирная ситуация требовала от «Динамо» играть на победу, атаковать, ведь права на ошибку в борьбе за золото у команды Сандро Шварца фактически не осталось. У «Зенита», напомним, нужно отыгрывать не три очка, а четыре, поскольку действующий лидер и чемпион имеет преимущество по личным встречам. Тем не менее динамовцы начали дерби осторожно, почти не применяли фирменный высокий прессинг «от Шварца». Ждали ошибок армейцев, которые владели мячом в два раза больше. В результате футбол был совсем не таким огненным, как, например, в кубковом дерби ЦСКА со «Спартаком».
Алексей Березуцкий признался перед матчем, что надеется использовать зоны за спинами защитников бело-голубых и не пропускать атак соперника. Стремясь что-то поменять на фоне неудачной серии, главный тренер ЦСКА выбрал схему 4−2−3−1 с парой центрхавов Жан-Филипп Гбамен — Иван Обляков. Частично план тренерского штаба хозяев работал, но периодически у «Динамо» всё-таки проходили контрвыпады на скорости. Гостям не хватало только последнего паса или согласованности игроков при выходе на ударные позиции. Есть вопросы к Гбамену с точки зрения переключения опорника на оборону в эпизодах с переходами мяча.
У Игоря Акинфеева и Антон Шунина были, конечно, матчи в карьере и посложнее. Статистика ударов первого тайма (7:4 в пользу бело-голубых, в створ — 2:1) может ввести в заблуждение. Армейцы чаще пасовали на чужой трети (90:65), имели лучшие моменты. Например, Антон Заболотный едва не попал после подачи Юсуфа Языджи с углового. Ещё мог забить Хорхе Карраскаль, совершивший яркий проход. При всём индивидуальном мастерстве колумбийца ему недостаёт результативности: вот и за «Ривер Плейт» он забил лишь девять мячей в 81 матче.
По такой игре, наверное, можно было прогнозировать замены после перерыва у «Динамо», однако первым из тренеров решил двигать фигуры Алексей Березуцкий. Выход молодого российского игрока Егора Ушакова вместо Хесуса Медины — видимо, реакция на действия новичка ЦСКА с мячом. Парагваец не бил и передач под удар не делал, а точность его пасов составила всего 47%. Более того, часа на поле не провёл и Языджи. Турецкий легионер не в оптимальном состоянии из-за проблем со спиной, это его третий матч подряд без голов.
«Динамо», несмотря на присутствие на поле тех же 11 человек, заиграло смелее, быстрее и захватило преимущество. Возможно, ещё и по этой причине Алексей Березуцкий отправил Карраскаля на место Языджи — колумбиец недорабатывал в обороне, когда совершал рывки вперёд правый защитник бело-голубых Гильермо Варела. Но команда Шварца не дожала ЦСКА. А вот новый в этом матче левый хав Чидера Эджуке доказал, что тренерское решение Алексея Березуцкого было верным. Подхватив мяч, который отскочил от Романа Евгеньева, нигериец прорвал получивший дыру центр обороны динамовцев и реализовал выход один на один.
Шварц, пожалуй, чуть-чуть затянул с вводом резерва. Только после пропущенного гола добавил в атаку две пары свежих ног, убрав с поля, в частности, Фёдора Смолова. Нападающий сборной России пробил в дерби лишь однажды и неточно. Впрочем, и после этого ЦСКА создавал больше моментов на контратаках. Какие моменты запороли Заболотный, Эджуке и Бактиёр Зайнутдинов — просто слов нет!
«Динамо» могла спасти комбинация с участием вышедших на замены Даниила Лесового, Вячеслава Грулёва и Константина Тюкавина, но тут бело-голубым не повезло — мяч попал в штангу и отскочил не в ворота. В целом же, если не брать короткий отрезок во втором тайме, команда Шварца не наиграла на победу, а при 0:1 на ничью. После перерыва динамовцы уступили по ударам в створ — 1:4 (общее количество ударов — 10:7). Так решающие матчи за чемпионство не проводят.
Анатолий Романов