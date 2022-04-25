Губерниев рассказал, в каком случае «Спартак» стоит закрыть

«Если Глушаков отправит “Спартак” в ФНЛ, то это будет красивая история. Но я в это не очень верю. Если Глушаков забьет два, то “Спартак” забьет три. В противном случае “Спартак” надо закрыть. Болельщики красно-белых? Они будут дружно болеть за команду “Металлист” Королев, которой я всецело предан», — передает слова Губерниева «Матч ТВ».

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013-го по 2019 год. В составе команды он становился чемпионом России. Сейчас полузащитник играет за подмосковные «Химки», которые встретятся со «Спартаком» в последнем туре РПЛ.

После 26 тура «Спартак» располагается на десятом месте, отрыв от зоны стыковых матчей составляет всего три очка. В минувшие выходные красно-белые на выезде уступили «Ростову» 2:3. «Химки» свой матч выиграли, но продолжают находиться на 13-й строчке.

В этом туре осталась всего одна игра — «Краснодар» — «Зенит», которая состоится 25 апреля. Начало встречи в 19:00 по московскому времени.