Утро судейской казни. Зачем глава РПЛ разносит арбитров?

Прошло больше двадцати лет, а я помню этот момент как сейчас. Сентябрь 2000 года, «Зенит» играет на выезде с «Анжи», удерживает ничью 2:2 (оба гола махачкалинцы забили с пенальти), но уже в добавленное время судья Сергей Гусев удаляет вратаря петербуржцев Дмитрия Бородина за то, что тот сыграл за пределами штрафной площади… головой. Увидевший перед собой красную карточку вратарь тогда подскочил метра на полтора вверх от негодования.

Казалось, что появление системы VAR спасет нас от такой нелепицы — если судья сомневается, ему либо подскажут помощники на видео, либо он сам сходит и спокойно посмотрит повтор.

Путать головы с руками арбитры действительно перестали, но внезапно всплыла масса других подводных камней. Например, миллиметровые офсайды, где нереально разобраться, чья нога на сколько сантиметров ближе к воротам — как ни рассуди, кого-то обидишь.

Или вот ситуация с голом спартаковца Михаила Игнатова в ворота «Ростова», который судья Виталий Мешков взял и отменил. Сам мяч забит чисто, но до этого в ранней фазе атаки автор мяча, оказывается, подыграл себе рукой. При этом самого Игнатова в эпизоде с явным или мнимым фолом, кажется, толкали в спину, а мяч после касания руки на мгновение попал к ростовчанам, правда, они его сразу же потеряли.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--83102875942a12774d74" data-vnd="83102875942a12774d74" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=83102875942a12774d74" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Легко судить с дивана, когда речь идет о достаточно очевидных вещах — руку от головы отличит любой, но такие эпизоды — что-то из высшей судейской математики. Решение не найдешь даже в правилах (которые большинство болельщиков, да и футболистов с тренерами знают слабо), нужно смотреть рекомендации для судей по конкретным эпизодам. И эти рекомендации постоянно меняются.

Арбитр при этом в заведомо проигрышной ситуации — как ни решишь, кто-то останется недоволен. Причем недоволен аргументированно, ведь эпизод разобрали под микроскопом, да еще и в замедленном повторе с нескольких ракурсов.

Сразу после матча «Ростова» со «Спартаком» я открыл новостные ленты и нашел мнения двух уважаемых судейских экспертов, которые посмотрели матч дома без всяких стрессов. Мнения эти были диаметрально противоположными — один осторожно говорит, что в момент попадания мяча в руку Игнатова могла быть другая фаза атаки, а второй четко заявляет, что раз была игра рукой, то надо отменять.

И это мнения от людей, у которых было время подумать, попить кофе, пересмотреть момент раз пятнадцать. А вот у бедолаги Мешкова на раздумья была всего пара минут, да еще и на диком стрессе.

Судейскому руководству в такой ситуации было бы неплохо постараться снизить давление на судей. Но вместо этого происходит прямо противоположное.

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц и раньше был довольно строг к судьям: отправлял на детектор лжи Сергея Лапочкина, Василия Казарцева и Алексея Еськова, пожизненно отстранял Михаила Вилкова, но в то же время защищал Сергея Карасева и хвалил Владислава Безбородова.

В конце ноября 2021 года Хачатурянц стал президентом РПЛ и сохранил за собой пост главы судейского комитета, с тех пор его риторика стала меняться.

В начале апреля от босса здорово досталось судье Игорю Панину: «Решение арбитра Панина, который долго изучал момент с возможным пенальти, а в итоге не назначил 11-метровый, а также столь оперативное и преждевременное завершение матча, сложно объяснить, оно вызывает серьезные опасения», — сказал тогда Хачатурянц.

В истории с решением Мешкова отменить гол «Спартака» глава РПЛ даже не стал дожидаться конца игры. Матч еще продолжался, когда Хачатурянц громыхнул комментарием для «Спорт-Экспресса», в котором ключевым словосочетанием было «очередное безобразие от наших судей». Больше похоже на комментарий от разгневанного тренера или футболиста, чем на слова главного человека в российском судействе.

Совмещение постов президента РПЛ и главы судейского комитета РФС сыграло с Хачатурянцем злую шутку. На него еще смотрят как на человека, который управляет (а значит и по мере возможности защищает) судьями, а он уже говорит от лица клубов. Которые никогда на сто процентов не будут довольны действиями арбитров.

Соль в том, что у самих клубов спикеров, критикующих судей, вполне достаточно — Григорий Иванов и Зарема Салихова не дадут соврать. А вот арбитры, которые редко доступны для комментариев, своего единственного адвоката, похоже, лишились.

А это значит, что давление на судей только возрастет.