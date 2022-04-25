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17:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Василий Уткин: для «Динамо» чемпионская гонка закончена

Российский спортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал победу ЦСКА в игре с «Динамо» (1:0).

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Источник: РИА "Новости"

«Матч ЦСКА и “Динамо” в эти выходные был во главе угла. Армейцы только пополнились классными легионерами. Сочетание двух медленных защитников “Динамо” Бальбуэны и Евгеньева и стремление высоко держать линию прессинга приводит к выходам один на один. Вот даже Эджуке забил, хотя забивает он достаточно редко. Чёрными ногтями с маникюром ЦСКА вцепился в победу и больше её не упустил. На мой взгляд, для “Динамо” чемпионская гонка закончена», — сказал Уткин в эфире своего Youtube-канала.

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«Динамо» набрало 52 очка в 26 встречах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский ЦСКА (47) — на третьем месте.

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