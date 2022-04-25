Василий Уткин: для «Динамо» чемпионская гонка закончена

«Матч ЦСКА и “Динамо” в эти выходные был во главе угла. Армейцы только пополнились классными легионерами. Сочетание двух медленных защитников “Динамо” Бальбуэны и Евгеньева и стремление высоко держать линию прессинга приводит к выходам один на один. Вот даже Эджуке забил, хотя забивает он достаточно редко. Чёрными ногтями с маникюром ЦСКА вцепился в победу и больше её не упустил. На мой взгляд, для “Динамо” чемпионская гонка закончена», — сказал Уткин в эфире своего Youtube-канала.