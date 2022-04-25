«Краснодар» — «Зенит»: стартовые составы. Дзюба не попал в заявку на матч
«Краснодар» примет «Зенит» на своем поле в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ. Стали известны составы команд на эту встречу.
«Краснодар» примет «Зенит» на своем поле в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ. Стали известны составы команд на эту встречу.
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не попал в заявку сине-бело-голубых на игру.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Исаенко, Литвинов, Ионов, Газинский, Якимов, Кривцов, Волков, Олусегун.
Запасные: Городов, Агкацев, Чернов, Мартынович, Бородин, Мацукатов, Черников, Кокоев, Ильин, Апеков, Манелов, Самко.
«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Дуглас Сантос, Алип, Кузяев, Барриос, Вендел, Кладуиньо, Сергеев, Малком, Юри Алберто.
Запасные: Кизеев, Одоевский, Круговой, Адамов, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Мостовой.
Встреча «Краснодар» — «Зенит» пройдет в Краснодаре сегодня, 25 апреля, начало — в 19.00 мск. Игра состоится на стадионе «Арена Краснодар».