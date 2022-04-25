«Улыбнуло, поржал»: Карпин — о претензиях Салиховой в свой адрес

Ранее экс-член совета директоров столичного клуба высмеяла Карпина, высказавшегося о плохой игре «красно-белых». После недавнего матча со «Спартаком», который «Ростов» выиграл со счетом 3:2, главный тренер победителей заявил, что его удивил низкий уровень футбола соперника при огромном бюджете и классном подборе игроков.

«По поводу неограниченного бюджета, меня это, мягко говоря, улыбнуло, поржал. Это первое. Второе — она правильно сказала, что титулов не выиграли, было всего два вторых места за четыре года. Смешно звучит про безграничный бюджет. Когда любое подписание игрока и любую трату свыше 100 тысяч рублей надо подписывать у десяти человек — какой это неограниченный бюджет?» — удивился Карпин.