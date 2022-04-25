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20:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Улыбнуло, поржал»: Карпин — о претензиях Салиховой в свой адрес

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер» заявил, что его рассмешили слова Заремы Салиховой о большом бюджете в период работы в московском «Спартаке».

Спартак
РостовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Ранее экс-член совета директоров столичного клуба высмеяла Карпина, высказавшегося о плохой игре «красно-белых». После недавнего матча со «Спартаком», который «Ростов» выиграл со счетом 3:2, главный тренер победителей заявил, что его удивил низкий уровень футбола соперника при огромном бюджете и классном подборе игроков.

Салихова отметила, что Карпин «рулил “Спартаком” при неограниченном бюджете и ничего не смог выиграть».

«По поводу неограниченного бюджета, меня это, мягко говоря, улыбнуло, поржал. Это первое. Второе — она правильно сказала, что титулов не выиграли, было всего два вторых места за четыре года. Смешно звучит про безграничный бюджет. Когда любое подписание игрока и любую трату свыше 100 тысяч рублей надо подписывать у десяти человек — какой это неограниченный бюджет?» — удивился Карпин.

Также главный тренер «Ростова» сказал, что слова Салиховой его не задели. Сравнивать уровень легионеров двух команд Карпин отказался.

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3:2
Первый тайм: 1:1
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