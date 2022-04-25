Евгений Ловчев: «Спартак» не вылетит из РПЛ!

«Спартак» не вылетит. Команда играет довольно прилично. Да, где-то не забиваются голы, да и в обороне непорядок. Но это не Тула, не «Уфа». Даже о зоне стыковых матчей нельзя говорить. Красно-белые наберут достаточное количество очков, чтобы не быть там. История с вылетом «Динамо»? Не повторится! «— сказал Ловчев в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Микеле Антоновым.