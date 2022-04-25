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21:00 (мск), источник: Lenta.Ru

«Зенит» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ

Петербургский «Зенит» одержал победу над «Краснодаром» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Зенит
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в Краснодаре и завершилось победой гостей со счетом 3:1. Вывел петербуржцев вперед нападающий Иван Сергеев, забивший на 35-й минуте. Через семь минут преимущество команды увеличил форвард Малком. На 73-й минуте нападающий Ираклий Манелов сократил отставание «Краснодара». Окончательный счет во встрече на минуте установил полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев.

Таким образом, «сине-бело-голубые» продолжают лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 58 очков в 26 матчах. «Краснодар» занимает шестое место с 39 очками.

В следующем туре «Зенит» примет московский «Локомотив», а «Краснодар» — «Ростов». Обе встречи пройдут 30 апреля.

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