«Зенит» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ

Встреча прошла в Краснодаре и завершилось победой гостей со счетом 3:1. Вывел петербуржцев вперед нападающий Иван Сергеев, забивший на 35-й минуте. Через семь минут преимущество команды увеличил форвард Малком. На 73-й минуте нападающий Ираклий Манелов сократил отставание «Краснодара». Окончательный счет во встрече на минуте установил полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев.