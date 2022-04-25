«Зениту» нужно набрать 6 очков в 4 матчах для победы в РПЛ

Команда тренера Сергея Семака обыграла «Краснодар» в 26-м туре РПЛ (3:1) и лидирует в турнирной таблице с 58 очками. На втором месте идет «Динамо», у москвичей 52 балла.

Таким образом, в оставшихся 4 матчах чемпионата сине-бело-голубым достаточно набрать 6 очков, чтобы гарантировать себе чемпионство. При равенстве очков по итогам сезона первое место займет команда из Санкт-Петербурга благодаря лучшим результатам личных встреч. В первом матче «Зенит» одержал победу над «Динамо» со счетом 4:1, во второй игре была зафиксирована ничья — 1:1.