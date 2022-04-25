«Зениту» пришлось отбиваться в Краснодаре. Но он станет чемпионом по делу

Похоже, мы увидели развязку чемпионской гонки в РПЛ. Вчера «Динамо» проиграло ЦСКА, а сегодня «Зенит» приехал в Краснодар, чтобы взять своё. И сделал это за четыре тура до конца сезона.

У «Краснодара» впервые за месяц в старте вышел Юрий Газинский, а на лавке остались Евгений Чернов, Александр Черников и Владимир Ильин. У «Зенита» тоже не без сюрпризов: в состав не попали Данил Круговой и Алексей Сутормин (справа в обороне играл Далер Кузяев). А Артёма Дзюбы не было даже в заявке — в клубе сказали, что у нападающего небольшая мышечная травма.

«Зенит» в начале игры отдал мяч «Краснодару», но после пяти минут всё изменилось. Должен был забивать Юри Алберто. Бразилец с близкого расстояния бил головой, но Матвей Сафонов взял. «Краснодар» мог забить на 27-й минуте, если бы Дуглас Сантос пробил по своим воротам ещё более неотразимо. Пронесло.

В остальном большая часть первого тайма — однообразное зрелище. «Зенит» владел мячом, мало создавал, но здорово реализовывал шансы. На 35-й минуте забил Иван Сергеев. «Зенит» очень легко раскатал «Краснодар» в его же штрафной, а форвард замкнул под штангу.

Разница между «Краснодаром» и «Зенитом» после первого гола проявилась отчётливо. Олакунле Олусегун соперника простил, а Малком — нет. Вдобавок не спас Сафонов, к которому есть вопросы уже второй матч подряд. В этот раз он пропустил между ног.

Для понимания, статистика по первому тайму: 61:39 по владению, 10:3 по ударам, в створ — 4:0, явные моменты — 3:0. Всё — в пользу «Зенита». Что тут добавить?

Начало второго тайма — повторение первого. Снова с мячом «Зенит», снова больше ударов у команды Сергея Семака. Но к 73-й минуте всё поменялось: «Зенит» подрасслабился и поплатился — забил Ираклий Манелов. В плане игры — переломный момент.

В концовке матча (до 88-й минуты) мы увидели, вероятно, лучший «Краснодар» после отъезда легионеров. Команда понеслась вперёд, прижала чемпиона и создавала момент за моментом. Под давлением даже дрогнул Михаил Кержаков — чуть не отбил в свои ворота на ровном месте.

Но как бы увлекательно ни было смотреть на «Краснодар», опыт «Зенита» зарешал. Резкая контратака, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, гол. Для «Краснодара» это был удар — команда расклеилась, яркость испарилась.

Вывод простой: «Зенит» станет чемпионом по делу. В нужный момент он собрался и сделал то, чего накануне не смогло «Динамо» — хладнокровно взял три очка. Отрыв от команды Шварца уже шесть очков, и представить, что он пропадёт за четыре матча, тяжело.