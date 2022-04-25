«Зениту» пришлось отбиваться в Краснодаре. Но он станет чемпионом по делу
«Краснодар» выдал лучшие 15 минут после отъезда легионеров, но против такого соперника этого недостаточно.
«Краснодар» выдал лучшие 15 минут после отъезда легионеров, но против такого соперника этого недостаточно.
Похоже, мы увидели развязку чемпионской гонки в РПЛ. Вчера «Динамо» проиграло ЦСКА, а сегодня «Зенит» приехал в Краснодар, чтобы взять своё. И сделал это за четыре тура до конца сезона.
У «Краснодара» впервые за месяц в старте вышел Юрий Газинский, а на лавке остались Евгений Чернов, Александр Черников и Владимир Ильин. У «Зенита» тоже не без сюрпризов: в состав не попали Данил Круговой и Алексей Сутормин (справа в обороне играл Далер Кузяев). А Артёма Дзюбы не было даже в заявке — в клубе сказали, что у нападающего небольшая мышечная травма.
«Зенит» в начале игры отдал мяч «Краснодару», но после пяти минут всё изменилось. Должен был забивать Юри Алберто. Бразилец с близкого расстояния бил головой, но Матвей Сафонов взял. «Краснодар» мог забить на 27-й минуте, если бы Дуглас Сантос пробил по своим воротам ещё более неотразимо. Пронесло.
В остальном большая часть первого тайма — однообразное зрелище. «Зенит» владел мячом, мало создавал, но здорово реализовывал шансы. На 35-й минуте забил Иван Сергеев. «Зенит» очень легко раскатал «Краснодар» в его же штрафной, а форвард замкнул под штангу.
Разница между «Краснодаром» и «Зенитом» после первого гола проявилась отчётливо. Олакунле Олусегун соперника простил, а Малком — нет. Вдобавок не спас Сафонов, к которому есть вопросы уже второй матч подряд. В этот раз он пропустил между ног.
Начало второго тайма — повторение первого. Снова с мячом «Зенит», снова больше ударов у команды Сергея Семака. Но к 73-й минуте всё поменялось: «Зенит» подрасслабился и поплатился — забил Ираклий Манелов. В плане игры — переломный момент.
В концовке матча (до 88-й минуты) мы увидели, вероятно, лучший «Краснодар» после отъезда легионеров. Команда понеслась вперёд, прижала чемпиона и создавала момент за моментом. Под давлением даже дрогнул Михаил Кержаков — чуть не отбил в свои ворота на ровном месте.
Но как бы увлекательно ни было смотреть на «Краснодар», опыт «Зенита» зарешал. Резкая контратака, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, гол. Для «Краснодара» это был удар — команда расклеилась, яркость испарилась.
Вывод простой: «Зенит» станет чемпионом по делу. В нужный момент он собрался и сделал то, чего накануне не смогло «Динамо» — хладнокровно взял три очка. Отрыв от команды Шварца уже шесть очков, и представить, что он пропадёт за четыре матча, тяжело.
Михаил Рождественский.