Дзюба потеряет в деньгах. Почему его ждут непростые переговоры с «Зенитом»

В июле 2020 года нападающий подписал соглашение с петербургским клубом по схеме «2+1». Летом наступит время этого загадочного «+1». Официальные лица не рассказывают об условиях активации этого плюсика, но инсайдеры все узнали давно: для опции автопродления Дзюбе надо сыграть не меньше 70% времени в сезоне-2021/22.

Отсутствие в заявке на игру с «Краснодаром» поставило крест на этой опции. Сейчас у Дзюбы 2012 минут. Даже если он от звонка до звонка проведет все четыре оставшихся матча, то наберет 2372 минуты.

«Зенит» в этом сезоне проведет 39 матчей — это 3510 минут. Максимум игрового времени для Артема при нынешнем раскладе — 67,57%. До нужных 70% уже не добраться.

Значит ли это, что Дзюба обязательно покинет «Зенит»? Вовсе нет. Александр Медведев говорил об этом РИА Новости: «Нельзя исключать вариант продления контракта по договоренности между сторонами и в том случае, если эти условия (автопродления) не будут выполнены».

Правда, есть один важный момент. Во время новых переговоров Дзюбе точно предложат «подвинуться» в размере зарплаты. Это совершенно логично: не выполнил опцию — иди на уступки. По информации СМИ нападающий зарабатывал около 4 миллионов евро в год — это одна из самых высоких (если не самая высокая) зарплат в Российской премьер-лиге.

Вряд ли «Зенит» захочет платить столько в новой экономической ситуации. Да и в принципе рассчитывать на то, что в 34 года тебе будут платить столько же, сколько платили в 30, можно, только если тебя зовут Криштиану Роналду или Лионель Месси.

Показательный факт: в двух главных матчах нынешнего сезона — в декабрьской игре против «Динамо» и в апрельской встрече с «Краснодаром» Дзюба не участвовал из-за травм. В начале зимы петербуржцы сделали ничью в битве с главным преследователем, а в конце апреля убежали от второго места на шесть очков. За четыре тура до финиша такое отыграть сложно.

Теперь главный в «Зените» вовсе не Дзюба. А Клаудиньо, который забил «Динамо» и творит чудеса в режиме нон-стоп. Малком, который наконец-то залечил все болячки и забивает важные голы. Тандем форвардов Сергеев — Юри Алберто — это двое и усадили Дзюбу на лавку.

Артем может попробовать найти другой клуб, но вряд ли сейчас в России найдется команда, которая предложит ему те же 4 миллиона, что были в «Зените». Даже с учетом понижения условия петербуржцев наверняка будут самыми щедрыми в РПЛ.

В новой реальности Дзюба — первый среди запасных, «дядька» на лавке. У таких игроков много почета и уважения, но лидерами по зарплатам они не бывают.