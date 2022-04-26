«Зенит» ждет чемпионский матч со «Спартаком»? Расклады на финиш РПЛ
Команде Семака достаточно набрать шесть очков, чтобы стать недосягаемой для конкурентов.
Команде Семака достаточно набрать шесть очков, чтобы стать недосягаемой для конкурентов.
В 26-м туре «Зенит» обыграл на выезде «Краснодар» и, судя по всему, окончательно похоронил чемпионскую интригу в РПЛ. Ещё зимой многие были уверены, что сине-бело-голубые снова завершат сезон на первой строчке, а теперь никаких сомнений практически не осталось.
По сути, у «Зенита» остался всего один конкурент. «Динамо» располагается на втором месте, но поражение от ЦСКА значительно сказалось на чемпионских перспективах команды Сандро Шварца. Бело-голубые отстают от петербуржцев на шесть очков, а до конца чемпионата осталось всего четыре тура. Все остальные команды проигрывают «Зениту» более 10 баллов.
Вот календарь «Зенита»:
«Зениту» достаточно одержать две победы, чтобы в четвёртый раз подряд выиграть чемпионат. Ближайшие два матча команда Сергея Семака проведёт в Санкт-Петербурге. Таким образом, у «Зенита» есть возможность стать победителем РПЛ при своих болельщиках. А потом поехать в Москву на матч со «Спартаком» уже в статусе чемпионов России.
Календарь «Динамо»:
Теоретически «Зенит» может стать чемпионом уже в ближайшем туре. Но для этого нужно не только обыгрывать «Локомотив», но и ждать поражения «Динамо» в игре с «Уралом». Последний пункт маловероятен. Клуб из Екатеринбурга одержал всего одну победу в восьми матчах весенней стадии чемпионата и располагается на третьем месте с конца. Если «Динамо» не проиграет «Уралу», то «Зенит» точно не станет чемпионом в 27-м туре.
В этом случае необходимо обратить внимание на соответствующий пункт регламента РПЛ. В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице чемпионата распределяются:
При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в итоговой турнирной таблице определяются в дополнительном матче (турнире) между этими командами.
«Золотой» матч точно не потребуется, поскольку у «Зенита» есть преимущество перед «Динамо» по личным встречам. В первом круге петербуржцы разгромили соперника со счётом 4:1, а второй матч завершился вничью — 1:1. Именно по этой причине «Зениту» достаточно набрать шесть очков в оставшихся четырёх играх, чтобы сохранить чемпионский титул в Санкт-Петербурге.
Математические шансы на чемпионство сохраняют ЦСКА и «Сочи». Впрочем, в такой расклад наверняка не верят даже болельщики этих команд. Если «Зенит» наберёт хотя бы одно очко, то обе команды потеряют последние шансы на титул.
Так что «Зенит», скорее всего, ждёт чемпионский матч со «Спартаком». Либо команда Семака приедет на игру в Москву в статусе чемпиона, либо оформит титул в матче с принципиальным соперником.
Кирилл Закатченко