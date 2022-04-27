Российские арбитры ВАР останутся без офсайдных линий в следующем сезоне

Новый провайдер, американская компания Slomo.TV, не располагает подобными техническими возможностями из-за особенностей оборудования.

Hawk-Eye Innovations считается ведущим европейским провайдером, который сотрудничает как с топовыми национальными чемпионатами, так и с Международной федерацией футбола (ФИФА) и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Напомним, что 28 февраля ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.