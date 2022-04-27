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11:37 (мск), источник: Газета.Ру

Российские арбитры ВАР останутся без офсайдных линий в следующем сезоне

Компания Hawk-Eye Innovations, являющаяся ведущим провайдером технологии ВАР, прекращает сотрудничество с Российским футбольным союзом (РФС). Отныне российские видеоарбитры лишатся возможности просматривать офсайдные линии при определении положения «вне игры». Об этом сообщает «СЭ».

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Источник: РИА "Новости"

Новый провайдер, американская компания Slomo.TV, не располагает подобными техническими возможностями из-за особенностей оборудования.

Hawk-Eye Innovations считается ведущим европейским провайдером, который сотрудничает как с топовыми национальными чемпионатами, так и с Международной федерацией футбола (ФИФА) и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Напомним, что 28 февраля ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее нападающий «Реал Мадрида» Карим Бензема, отметившийся двумя мячами в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», рассказал, почему после двух незабитых пенальти в матче Ла Лиги, не побоялся исполнить 11-метровый сегодня.

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