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12:05 (мск), источник: Sports.Ru

Анзор Кавазашвили: «Дзюба мог бы играть и в “Барселоне”, и в “Реале”. В России не было нападающего лучше за последние 8 лет»

Анзор Кавазашвили назвал Артема Дзюбу лучшим нападающим России.

Барселона
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Источник: РИА "Новости"

«Объективная цена Артема Дзюбы на сегодня — 2 млн евро. В 2018 году он стоил бы в районе 10 млн евро. Я могу признать, что за последние 8 лет не было лучше нападающего в России, чем Дзюба! Если бы Дзюба не отказывался играть в сборной Карпина, сборная России была бы участником ЧМ-2022 в Катаре. Я в этом убежден.

Артем — очень талантливый игрок на “пятачке”: в окружении соперника он не теряет мяч. Он всегда находит выход из любой ситуации. В нашем чемпионате не хватает таких футболистов, как Дзюба. На пике формы Дзюба мог бы играть в любом клубе мира, в абсолютно любом коллективе. Это чистый центральный нападающий — без ухода назад и в центр. Он может обвести защитника, закрыть корпусом мяч.

Карпин в свое время его гнобил, я слышал, как его обвиняли в какой-то ерунде — якобы он что-то украл. Я в это не верю, это кто-то придумал! Артем мог бы играть и в “Барселоне”, и в “Реале”. Дзюба в лучшей форме — подарок для любого клуба мира, один из лучших нападающих», — заявил член комитета по этике и бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР.

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