«Дальше что? Больше треша и фарса?» Зарема Салихова — о судействе в чемпионате России

— Уже признаны ошибки в пользу соперников в 21-м, 22-м и 23-м турах. Ну, признают в 26-м и так далее до 30-го. Дальше что? Больше треша и фарса? Вилков же ясно объяснил философию судейства в наших матчах, когда сказал, что это «карма». Сколько он лично тогда отнял очков у команды. Думаете, он один такой, а у других светлые помыслы?! Не удивлюсь, если на Кубок нам снова поставят Иванова и Мешкова, раз они наши кармические судьи, — сказала Зарема Салихова «СЭ».