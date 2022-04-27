ЦСКА не планирует продлевать контракт с Ахметовым
По информации Sport24, ЦСКА на данный момент не рассматривает возможность продления контракта с полузащитником Ильзатом Ахметовым.
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
По информации Sport24, ЦСКА на данный момент не рассматривает возможность продления контракта с полузащитником Ильзатом Ахметовым.
24-летний футболист перешел в ЦСКА из «Рубина» в июле 2018 года. Текущее соглашение Ахметова с армейцами истекает этим летом.
В текущем сезоне Ахметов провел за ЦСКА 21 матч, в котором забил 2 мяча и сделал 3 голевые передачи.