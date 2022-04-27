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14:37 (мск), источник: Sport24

ЦСКА не планирует продлевать контракт с Ахметовым

По информации Sport24, ЦСКА на данный момент не рассматривает возможность продления контракта с полузащитником Ильзатом Ахметовым.

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Источник: РИА "Новости"

24-летний футболист перешел в ЦСКА из «Рубина» в июле 2018 года. Текущее соглашение Ахметова с армейцами истекает этим летом.

В текущем сезоне Ахметов провел за ЦСКА 21 матч, в котором забил 2 мяча и сделал 3 голевые передачи.

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