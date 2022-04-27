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18:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Клиника из Финляндии приостановила сотрудничество со «Спартаком» по новым обращениям

Клиника из Финляндии, в которой перенёс операцию защитник московского «Спартака» Павел Маслов, уведомила футбольный клуб о приостановке сотрудничества по новым обращениям.

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Источник: Чемпионат.com

«Клиника из Финляндии действительно уведомила нас о приостановке сотрудничества по новым обращениям. Павел Маслов продолжает восстановление по имеющимся протоколам», — цитирует руководителя пресс-службы красно-белых Дмитрия Зеленова ТАСС.

В нынешнем сезоне 21-летний футболист не выходил на поле. Летом в «Спартаке» сообщали, что накопленные воспалительные изменения потребовали операции по восстановлению целостности сухожилий обеих четырёхглавых мышц. В активе 21-летнего игрока 39 матчей за основную команду «Спартака». Маслов перебрался в структуру красно-белых летом 2018 года.

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