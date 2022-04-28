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12:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Уткин сравнил «Спартак» и руководство клуба с героями романа «Идиот»

Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин провёл параллель между руководителями московского «Спартака» и главными героями романа Фёдора Михайловича Достоевского «Идиот».

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Источник: РИА "Новости"

«Меньше суток прожила надежда болельщиков “Спартака” на то, что Леонид Федун вместе со своей супругой всё-таки продаст московский клуб. Правда, непонятно, кому. Непонятно, как это могло произойти, но примерно до второй половины дня понедельника надежда жила. Однако уже во вторник Федун заявил, что “Спартак” — его любовь и страсть, и он его никогда никому не отдаст. Прямо Настасья Филипповна какая-то, а не “Спартак”! Правда, у неё было всего два человека, которые её любили: один — купец Рогожин, другой — идиот», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.

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