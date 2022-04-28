Семак рассказал о состоянии Дзюбы перед матчем с «Локомотивом»

«Что касается состояния Дзюбы, у него было небольшое повреждение. Вчера Артём провёл полноценную тренировку. Если ничего не случится до матча, то он будет готовиться к “Локомотиву”.



По поводу будущего, вопрос нужно адресовать руководству. У меня тоже нет контракта, поэтому говорить: кто останется, а кто нет — преждевременно», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.