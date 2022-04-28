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12:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Семак рассказал о состоянии Дзюбы перед матчем с «Локомотивом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии нападающего сине-бело-голубы Артёма Дзюбы перед матчем с московским «Локомотивом».

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

Игра 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 состоится в субботу, 30 апреля, в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

«Что касается состояния Дзюбы, у него было небольшое повреждение. Вчера Артём провёл полноценную тренировку. Если ничего не случится до матча, то он будет готовиться к “Локомотиву”.

По поводу будущего, вопрос нужно адресовать руководству. У меня тоже нет контракта, поэтому говорить: кто останется, а кто нет — преждевременно», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, Артём Дзюба пропустил матч прошлого тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Игра завершилась победой «Зенита» со счётом 3:1.

Краснодар
1:3
Первый тайм: 0:2
Зенит
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