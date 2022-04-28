Семак считает «Локомотив» главным соперником «Зенита» за последние годы

Московский футбольный клуб «Локомотив» является основным соперником петербургского «Зенита» за последние годы. Такое мнение журналистам в четверг высказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

30 апреля «Зенит» дома сыграет с «Локомотивом» в матче 27-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча начнется в 19:30 мск.

— «Локомотив» является достаточно серьезным клубом, — сказал Семак. — Я думаю, что это наш самый главный соперник последних лет. Если брать последние четыре года, то практически во всех турнирах сталкиваемся постоянно. Команда обновилась, взят вектор на развитие молодых футболистов, те игроки, которые пришли, сильны индивидуально.

Об этом говорит количество мячей, которые забил [Вильсон] Изидор, [Джирано] Керк. Понятно, что не сыграет [Ян] Кухта (пропускает матч из-за дисквалификации — прим. ТАСС), но есть [Рифат] Жемалетдинов, [Дмитрий] Баринов. Очень хорошие игроки по работе с мячом, сильны в быстрых атаках. Поэтому нам придется подумать над тем, как нужно правильно сыграть против «Локомотива», естественно, нам предстоит матч с очень серьезным соперником, — добавил Семак.