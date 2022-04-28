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15:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Арбитр Пустовойтова: всем врагам назло я буду судить!

Арбитр Анастасия Пустовойтова заявила, что никакая критика не отобьёт у нее желание заниматься футбольным судейством.

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Источник: РИА "Новости"

«Я устала кому-то что-то доказывать, и это ни к чему хорошему не приведёт. Я честно делаю свою работу, я люблю это дело, и никто у меня не отобьёт желание судить. Всем друзьям или врагам назло я буду судить! И девушки-арбитры будут появляться — всё больше и больше. Сейчас для женского судейства созданы отличные условия. Поэтому только вперёд! Заканчивать не собираюсь, буду это делать», — сказал Пустовойтова в эфире телеканала «Матч».

Напомним, 41-летняя российская рефери не была включена в список арбитров, которые обслужат игры женского европейского первенства. При этом в список арбитров включили украинку Екатерину Монзуль. Пустовойтова вошла в тройку лучших женщин-арбитров по итогам 2021 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

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