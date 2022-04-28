Арбитр Пустовойтова: всем врагам назло я буду судить!

«Я устала кому-то что-то доказывать, и это ни к чему хорошему не приведёт. Я честно делаю свою работу, я люблю это дело, и никто у меня не отобьёт желание судить. Всем друзьям или врагам назло я буду судить! И девушки-арбитры будут появляться — всё больше и больше. Сейчас для женского судейства созданы отличные условия. Поэтому только вперёд! Заканчивать не собираюсь, буду это делать», — сказал Пустовойтова в эфире телеканала «Матч».