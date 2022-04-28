Ивелин Попов подписал контракт с софийским «Левски» на 2 года

«После 12 лет выступлений за рубежом и нескольких трофеев настало время вернуться домой, туда, где все началось. У меня было много предложений и от болгарских, и от иностранных клубов, но мое сердце всегда принадлежало только “Левски”. Я не из тех, кто много говорит и бросается громкими фразами. Я хочу побеждать», — приводит официальный сайт «Левски» слова Попова.