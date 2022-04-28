«Оскорбление и унижение — это не свобода слова». Ловрен будет судиться с хорватским изданием

«Я всегда буду за свободу слова, особенно когда дело касается наших свобод, которых в последнее время нет. Доходит до того, что если вы публично высказываете свое мнение, и оно не совпадает с мнением издательств и журналистов, вы подвергаетесь публичному осуждению. Где уважение? Я предприму все юридические и судебные действия, чтобы положить этому конец. Оскорбление и унижение — это не свобода слова!» — написал футболист в своих социальных сетях.