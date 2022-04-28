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17:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Юрист «Спартака» заявила о завершении судебного спора с Шамилем Газизовым по делу о кассационной жалобе

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова рассказала «СЭ» о ходе процесса между экс-гендиректором красно-белых Шамилем Газизовым и АО «Капитальные активы».

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Источник: РИА "Новости"

«Газизову отказали в удовлетворении кассационной жалобы. Это история по возмещению выплаты по выходному пособия — 400 с лишним миллионов. Это было последнее заседание, спор закрыт», — сказала Завьялова «СЭ».

11 июня 2021 года суд в Уфе удовлетворил иск Газизова к «Спартаку» с требованием взыскать задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального вреда на общую сумму почти в 400 миллионов рублей. После этого сторона Газизова также выиграла процесс в Арбитражном суде Москвы, но клуб подал апелляционные жалобы по обоим делам.

7 декабря Верховный суд Башкирии отказал Газизову в удовлетворении требований в полном объеме от «Спартака».

Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.

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