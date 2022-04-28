Юрист «Спартака» заявила о завершении судебного спора с Шамилем Газизовым по делу о кассационной жалобе

«Газизову отказали в удовлетворении кассационной жалобы. Это история по возмещению выплаты по выходному пособия — 400 с лишним миллионов. Это было последнее заседание, спор закрыт», — сказала Завьялова «СЭ».

11 июня 2021 года суд в Уфе удовлетворил иск Газизова к «Спартаку» с требованием взыскать задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального вреда на общую сумму почти в 400 миллионов рублей. После этого сторона Газизова также выиграла процесс в Арбитражном суде Москвы, но клуб подал апелляционные жалобы по обоим делам.