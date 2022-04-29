Арбитр Матюнин подаст жалобу в РФС на президента РПЛ Хачатурянца

«Да, я подтверждаю, что буду подавать жалобу в Российский футбольный союз на Ашота Хачатурянца. Она связана с решениями ЭСК и с его (Хачатурянца) выражениями. Скорее всего, я это сделаю в понедельник», — сказал Матюнин в интервью РИА Новости.