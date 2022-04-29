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00:01 (мск), источник: Sport24

Арбитр Матюнин подаст жалобу в РФС на президента РПЛ Хачатурянца

Футбольный арбитр Алексей Матюнин собирается подавать жалобу в РФС на президента российской Премьер-лиги Ашота Хачатурянца.

Химки
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Источник: Sport24

Напомним, Хачатурянц назвал «безобразием» судейство Матюнина в матче «Химки» — «Крылья Советов» (4:1). Экспертно-судейская комиссия РФС признала две результативные ошибки Матюнина в отчетной игре.

«Да, я подтверждаю, что буду подавать жалобу в Российский футбольный союз на Ашота Хачатурянца. Она связана с решениями ЭСК и с его (Хачатурянца) выражениями. Скорее всего, я это сделаю в понедельник», — сказал Матюнин в интервью РИА Новости.

40-летний Алексей Матюнин представляет город Москва. Он является арбитром категории ФИФА с 2017 года.

Химки
4:1
Первый тайм: 1:1
Крылья Советов
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