«Зенит» на пороге четвертого золота кряду. Такого не было со времен «Спартака» Романцева

Удивителен и парадоксален наш футбол. Вот что обсуждалось горячее всего после матчей прошлого, 26-го, тура? Конечно, не сам футбол, а новый кейс, связанный с судейством проигравшего «Спартака». Как мог арбитр Мешков, пусть даже после подсказки ВАР Безбородова, зафиксировать руку у Игнатова на далеко не последней стадии атаки, которая к его же голу и привела? Почему он дал такой «легкий» пенальти на Полозе, нога которого едва соприкоснулась с той же частью тела Кофрие?

Я тоже этими вопросами задавался. И хотя судейские ошибки не были безоговорочными и возмутительными, приходил к выводу, что оба решения Мешкова были скорее притянуты за уши. Только этим проигрыш «Спартака» в Ростове объяснять было, понятно, нельзя, но если послушать после игры Зарему Салихову — то можно. Поэтому следовало ожидать тщательного разбора эпизодов на заседании ЭСК.

А на выходе «Спартак» жалобу в ЭСК… не подал. Какой, дескать, смысл, если решения не поменяешь? Логика, конечно, феноменальная. В итоге мы так и не узнаем, почему Мешков с Безбородовым поступили именно так и что думают по этому поводу официальные судейские эксперты.

Впрочем, очевидно: глобально они судей матча в Ростове поддержали, поскольку и Мешков, и Безбородов получили назначения на следующий тур. Занятно, что, по наблюдению моего коллеги по «СЭ» Александра Боброва, «Спартак» второй тур подряд будет судить рефери из подмосковного Дмитрова. Более того, Евгений Турбин — подчиненный Мешкова по Академии РФС и Федерации футбола Московской области, где один из двух (наряду с Сергеем Ивановым) самых нелюбимых арбитров Заремы — вице-президент.

В отличие от Мешкова с Безбородовым, и главный арбитр, и видеосудья матча «Химки» — «Крылья Советов» от наказания не «отскочили» — более того, Алексей Матюнин и Павел Шадыханов, обвиняемые в двух грубых ошибках, пройдут через полиграф. И для Матюнина это не впервой.

Но отчего лучший российский рефери Сергей Карасев назначен на матч «Арсенал» — «Нижний Новгород», зачем палить из пушки по воробьям — понять довольно сложно. Если только это связано с тем, что команда Александра Кержакова, еще недавно, казалось, гарантировавшая себе прописку в премьер-лиге, неожиданно оказалась на равных с «Химками» в зоне стыков. То есть в Туле по-любому будет горячо.

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А где не будет? Мощной турнирной мотивации нет, пожалуй, только у обоих соперников в матче «Краснодар» — «Ростов», но южное дерби всегда проходит на повышенных тонах, так что и на краснодарской арене скуки ждать не приходится. В матчах «Динамо» — «Урал», «Рубин» — «Сочи», «Зенит» — «Локомотив», «Химки» — «Уфа», «Арсенал» — «Нижний Новгород» живой интерес есть и у тех и у других — что ясно говорит о минимуме турнирного болота в этом сезоне, несмотря на возможное лишение России еврокубков на следующий.

Во встрече «Ахмата» с ЦСКА разговор идет не только о борьбе армейцев с «Сочи» и «Локомотивом» за третье место, но и о прекращении затянувшейся беспобедной серии у клуба из Грозного. Конец первой и начало второй части чемпионата ознаменовались серией побед команды Андрея Талалаева, но за подъемом наступил серьезный спад — лишь два очка в семи матчах. Однако надо отметить сложный отрезок календаря — так, в трех последних матчах «Ахмат» проиграл «Зениту», «Динамо» и «Сочи». А теперь грозненцев ждет четвертая на настоящий момент российская топ-команда подряд.

Наконец, «Спартак» — «Крылья Советов». Спартаковцев, опережающих зону стыков уже всего на три очка, вот-вот клюнет жареный петух, тогда как самарцы — в достаточно беззаботном положении. Если кто не помнит, они еще в прошлом сезоне играли в ФНЛ (а ведь в это и правда трудно поверить), теперь же парни Игоря Осинькина лишь на три очка отстают от пятого места, которое занимает «Локомотив». «Скушать» нынешний «Краснодар» и обогнать его не представляется для «Крыльев» задачей непреодолимой, да и «Локо» сейчас не команда времен Юрия Семина и даже не Марко Николича.

Николич, кстати, в прошлом сезоне после длительной и яркой весенней беспроигрышной серии получил 1:6 от «Зенита» в Санкт-Петербурге. Те же соперники встретятся и в этом туре, и снова команда Сергея Семака имеет возможность поставить жирную точку в вопросе о чемпионстве — пусть, скорее всего, пока и неформально, зато фактически. В принципе «Динамо» поражением от ЦСКА само выбило себя из чемпионской гонки — шесть очков за четыре оставшихся тура вероятно наверстать только в теории, но не на практике с нынешним «Зенитом» и нынешним «Динамо».

Питерцы воспользовались осечкой конкурента без проблем — с полуприкрытыми веками обыграли в гостях обескровленный «Краснодар», которому точно так же пришлось прервать череду подвигов, как «Вильярреалу» — на «Ливерпуле». Не вижу, что, за исключением самоуверенности, может помешать питерцам пройти этот «Локомотив». Теоретически «Зенит» даже в этом туре может стать чемпионом, но для этого не только ему самому нужно выиграть, но и ждать, что «Динамо» дома проиграет «Уралу». А это уже все-таки перебор — с командами из середины и низа таблицы бело-голубые набирают очки намного стабильнее своих недавних красно-синих обидчиков.

Так или иначе, «Зенит», без сомнений, выиграет четвертый чемпионат подряд — подобное (вернее, еще на два первенства больше) последний раз удавалось «Спартаку» Георгия Ярцева и Олега Романцева в промежутке между 1996 и 2001 годами. Разница с предыдущими версиями «Зенита» в том, что это уже не команда тандема Дзюба — Азмун, пусть Артем и делит с Гамидом Агаларовым лидерство по системе «гол плюс пас», а просто по голам идет вместе с Федором Смоловым третьим, уступая тому же Агаларову и Полозу. Форварда «Уфы», опережающего ближайшего конкурента на четыре мяча, вряд ли кто-то догонит, а вот два мяча отставания от Полоза ни для Дзюбы, ни для Смолова непреодолимыми не выглядят.

Тем не менее показательно, что Дзюба уже не сможет провести за «Зенит» тех самых 70 процентов игрового времени в чемпионате, которые были ему нужны для автоматического продления контракта. Питерцам он, без сомнений, по-прежнему нужен — но уже лишь как одна из опций, а не как главная ударная сила. Осваивается Юри Алберто, что ему не так сложно среди множества своих — Дугласа Сантоса, Вендела, Малкома. Хорошо вписался в состав и Иван Сергеев. Многие ли даже в Питере сейчас тоскуют по Азмуну, который еще недавно казался абсолютно незаменимым? Не думаю.

А пока Дзюба продолжает бороться за свой прежний статус в «Зените», его бывший партнер по «Спартаку» и «Ростову» Джано Ананидзе, с которыми они в донской команде вместе выигрывали Кубок России, вот-вот объявит об уходе из футбола. В 29 лет. Грущу — и вспоминаю реакцию Федора Черенкова, когда в 2010 году спросил его в разговоре для книги «Спартаковские исповеди», видит ли он в ком-то из «Спартака» продолжение себя.

«Мне очень нравится Джано, — ответил Черенков. — Хотелось бы, чтобы он стал помощнее физически, поскольку сейчас ему еще трудно бороться со взрослыми игроками. А футбол стал более силовым и жестким. Но голы, которые он уже успел забить, были такими мудрыми для его лет! То он несильно головой мяч направлял по недосягаемой для вратаря траектории. То технично перебрасывал мяч через голкипера. То финтом обыгрывал защитника. Все эти действия говорят о том, что человек, пусть он еще очень молод, думает на поле. А это многое значит».

12 лет спустя, когда грузин уходит, трудно не понимать, что потенциала нереализованного у него море, а цитата великого футболиста тому подтверждение. 90 процентов того, о чем говорил Черенков, не воплотилось. Травмы ли тому виной, которых у Ананидзе было очень много, характер ли, габариты ли — как знать. Просто жаль. Такие таланты рождаются редко. И очень хочется, чтобы они выжимали из себя максимум.