Назван самый нелепый гол в истории «Спартака»: видео

По мнению Трахтенберга, его автором является экс-нападающий «Спартака» Роман Павлюченко, отметившийся автоголом в матче чемпионата России с «Локомотивом» в 2006 году.
«Как-то Павлюченко рассказывал мне, что из центрфорвардов ему больше всего нравится Роналдо. Который на поле не разбрасывается, четко знает, что надо делать, а что нет. “Главное для нападающего — свежие ноги! — говорил Роман. — Тогда в нужный момент сможешь оторваться от защитника, поточнее пробить по воротам или отдать голевой пас. А если бы тот же Роналдо еще и в обороне отрабатывал, он бы никогда столько мячей не наколотил”.
Сам Павлюченко тоже не слишком охотно возвращался назад, экономил силы. Но в 2006-м в матче с “Локомотивом” неожиданно решил помочь своим защитникам, прибежал в штрафную и… Дальше было так. Безобидный заброс, Рома выпрыгивает, левой ногой пытается выбить мяч, а он срезается и по немыслимой траектории залетает в “девятку” мимо опешившего Ковалевски. Сказочный автогол. Дай Павлюченко еще тысячу попыток — в жизни по такой дуге в ворота не попадет», — цитирует Трахтенберга «СЭ».
Павлюченко играл за «Спартак» с 2003 по 2008 год. Матч, о котором рассказывает Трахтенберг, состоялся 9 апреля 2006 года. Павлюченко поразил собственные ворота уже на 7-й минуте. На 24-й минуте Владимир Быстров сделал счет равным — 1:1. Победный гол за «Спартак» забил Егор Титов на 70-й минуте — 2:1.
В общей сложности Павлюченко провел в составе «Спартака» 189 матчей, в которых забил 89 голов и сделал 20 голевых передач.