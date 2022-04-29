Назван самый нелепый гол в истории «Спартака»: видео

«Как-то Павлюченко рассказывал мне, что из центрфорвардов ему больше всего нравится Роналдо. Который на поле не разбрасывается, четко знает, что надо делать, а что нет. “Главное для нападающего — свежие ноги! — говорил Роман. — Тогда в нужный момент сможешь оторваться от защитника, поточнее пробить по воротам или отдать голевой пас. А если бы тот же Роналдо еще и в обороне отрабатывал, он бы никогда столько мячей не наколотил”.



Сам Павлюченко тоже не слишком охотно возвращался назад, экономил силы. Но в 2006-м в матче с “Локомотивом” неожиданно решил помочь своим защитникам, прибежал в штрафную и… Дальше было так. Безобидный заброс, Рома выпрыгивает, левой ногой пытается выбить мяч, а он срезается и по немыслимой траектории залетает в “девятку” мимо опешившего Ковалевски. Сказочный автогол. Дай Павлюченко еще тысячу попыток — в жизни по такой дуге в ворота не попадет», — цитирует Трахтенберга «СЭ».