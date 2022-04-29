Пока иностранцы бегут из РПЛ, один собрался в Россию. Кого купил «Локомотив»?

В последние месяцы мы наблюдаем за оттоком иностранцев из РПЛ. Некоторые из них приостановили свои контракты, другие — расторгли их или уехали в аренды. На этом фоне удивительным выглядело решение РФС о введении нового лимита и увеличении количества легионеров в заявках российских клубов. Кажется, даже топам нашей лиги будет невероятно сложно заполнить всю квоту, доведя количество зарубежных футболистов в своих составах до 13 человек. Но вот уже летит первая ласточка — талантливый черногорец Марко Раконьяц, который станет новичком «Локомотива» в летнее межсезонье.

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Как сообщил сайт RTCG, московский клуб договорился с «Чукаричками» о переходе 22-летнего нападающего за € 2,5 млн. Раконьяц подписал контракт с железнодорожниками на четыре года. В этом сезоне Марко забил 11 голов в 26 матчах чемпионата Сербии и входит в топ-5 лучших бомбардиров турнира.

Что же за легионер отважился на переезд в Россию? Раконьяц родился в городе Биело-Поле и там начинал заниматься футболом в команде «Полярная звезда», где тренировался под руководством отца. На профессиональном уровне дебютировал в Черногории за «Единство». В январе 2017-го Марко благодаря скаутам попал в «Чукарички»: сперва был в команде U19, потом выступал на правах аренды за белградский ИMT, а в нынешнем сезоне превратился наконец в игрока основы.

«Переход из юношеского футбола во взрослый дался мне непросто, — признавался Раконьяц в интервью для Hotsport.rs. — Ты попадаешь в компанию сильных, опытных футболистов, которые годами играют на таком уровне. Потребовалось время, чтобы войти в этот ритм. Большую роль тут имеет психология. Конечно, важно работать над физикой, но нужно быть ментально устойчивым и готовым к вызовам, которые приходят с профессиональным спортом. Молодым я советую начинать с клубов менее высокого уровня. Сначала у меня было другое мнение, но со временем я понял, насколько правильным оказалось решение уйти в аренду. Мне же требовалось прибавлять и в физической подготовке.



Я долго ждал, когда буду играть за “Чукарички”. Теперь максимально уверен в своих силах. Пришло моё время — я могу оправдать ожидания! В Европе мой любимый клуб — “Манчестер Сити”. Поддерживаю его во всех соревнованиях. Нравится стиль, в котором эта команда играет. Правда, образца для подражания в “Сити” нет. Моим кумиром всегда был Самуэль Это’О, равняюсь также на Карима Бензема и Эдинсона Кавани. Они на высшем уровне, но, в принципе, у нас схожий стиль».

Самюэль Это'О в составе «Анжи»

Раконьяц не очень быстро созрел, хотя ему только на днях исполнилось 22 года. Тем не менее есть ощущение, что «Локомотив» получит весьма многообещающего нападающего. При изучении голов Марко бросаются в глаза его сильные качества: умение открываться и играть на опережение, техника исполнения удара, достаточно хорошая разворотливость для крупного нападающего (его рост — 192 см). У будущего новичка железнодорожников есть то, что называют голевым чутьём. Раконьяц грамотно выбирает позицию в штрафной и предугадывает развитие эпизода.

Победный гол Раконьяца в ворота «Младости»

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/hCjKdzLItoU?start=225" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Марко ждёт дебюта в первой сборной Черногории, а скауты «Локомотива», возможно, приняли окончательное решение по поводу трансфера черногорца в московский клуб после его гола за молодёжку в ворота Италии в марте 2022-го. После удара со штрафного Раконьяц лучше остальных среагировал на отскок и точно пробил в касание. Благодаря этому мячу черногорцы открыли счёт, а в результате сыграли вничью 1:1.

Ещё немного статистики Марко. В этом чемпионате Сербии в среднем за 90 минут игры Раконьяц наносит 2,9 удара по воротам (1,48 в створ). При его участии команда создаёт 2,7 момента. Молодому форварду нужно уменьшить количество потерь мяча (13) и при большом количестве единоборств (22) чаще выходить победителем в борьбе за мяч (только 33% выигранных). Впрочем, всё это как раз приходит с возрастом, с опытом. Кроме того, Раконьяц, судя по всему, умеет обыгрывать один в один (2,6 попытки обыгрыша, из них 1,48 успешных).

Судя по позиции, черногорец может быть заменой Яну Кухте, если купленный в январе чех покинет «Локомотив» уже в летнее окно.