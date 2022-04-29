Карпина признали лучшим тренером апреля в Российской премьер-лиге

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Наставник «Ростова» Валерий Карпин признан лучшим тренером апреля в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом в пятницу сообщила пресс-служба РПЛ.

За Карпина единогласно проголосовали эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер», а также болельщики.

В апреле «Ростов» провел пять матчей в РПЛ, одержав четыре победы. В начале месяца подопечные Карпина уступили в домашнем матче «Нижнему Новгороду» со счетом 1:2, затем клуб из Ростова-на-Дону победил в четырех турах подряд — на своем поле были обыграны самарские «Крылья Советов» (1:0), московские «Локомотив» (4:1) и «Спартак» (3:2), на выезде — тульский «Арсенал» (3:2).

Лучшим голом месяца признали забитый мяч полузащитника «Ростова» Кирилла Щетинина в ворота «Локомотива». За него проголосовали эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер». Болельщики признали лучшим голом месяца победный мяч нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора в ворота «Спартака» (1:0).