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14:40 (мск), источник: Sports.Ru

«Локомотив» привлечет историков для определения даты основания клуба. Есть сомнения, что он основан в 1922-м

«Локомотив» определит дату основания клуба с помощью историков.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Клуб и «РЖД» привлекут ученых-историков для определения точной даты основания клуба.

«В ходе работы в архивах для подготовки материалов к празднованию дня рождения ФК “Локомотив” возникли сомнения в обоснованности называвшейся ранее даты основания клуба в 1922 году. На сегодняшний день не установлена связь между футбольным клубом “Казанской железной дороги” и “Локомотивом”, которая могла бы однозначно подтвердить преемственность между командами.

В этой связи было принято решение о дополнительной проработке вопроса с определением даты основания “Локомотива”. Для этого будет организована научная рабочая группа, в которую войдут работники футбольного клуба, представители ОАО “РЖД”, а также ученые Института российской истории РАН. Рабочая группа проведет всесторонние исторические исследования для определения точной даты основания ФК “Локомотив”, — говорится в сообщении клуба.

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