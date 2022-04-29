«Локомотив» привлечет историков для определения даты основания клуба. Есть сомнения, что он основан в 1922-м

«В ходе работы в архивах для подготовки материалов к празднованию дня рождения ФК “Локомотив” возникли сомнения в обоснованности называвшейся ранее даты основания клуба в 1922 году. На сегодняшний день не установлена связь между футбольным клубом “Казанской железной дороги” и “Локомотивом”, которая могла бы однозначно подтвердить преемственность между командами.



В этой связи было принято решение о дополнительной проработке вопроса с определением даты основания “Локомотива”. Для этого будет организована научная рабочая группа, в которую войдут работники футбольного клуба, представители ОАО “РЖД”, а также ученые Института российской истории РАН. Рабочая группа проведет всесторонние исторические исследования для определения точной даты основания ФК “Локомотив”, — говорится в сообщении клуба.