Джано Ананидзе объявил о завершении карьеры в 29 лет
По словам футболиста, его замучили постоянные травмы.
По словам футболиста, его замучили постоянные травмы.
«Я принял это решение вместе со своей семьей. Большое спасибо всем, кто был со мной на протяжении всей карьеры.
По правде говоря, бесконечные и непрекращающееся травмы очень утомили. За свою карьеру я много боролся, испытывал много боли, много раз был на операционном столе.
Я очень расстроен, но я думаю, что уже пора», — написал бывший игрок «Спартака» в инстаграме.
Ананидзе выступал за «Спартак» в период с 2007 по 2020 год с перерывом на сезон-2013/14, когда он играл за «Ростов» на правах аренды, а также на сезон-2019/20, когда его арендовали «Крылья Советов».
В январе 2020 года футболист покинул «Спартак» и перешел в «Анортосис», в августе 2020 года грузин подписал контракт с «Ротором», за который не провел ни одной официальной встречи и расторг соглашение в сентября того же года. В апреле 2021 года он перешел в тбилисское «Динамо», из которого в январе 2022 года перешел в «Динамо» из Батуми.