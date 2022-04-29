Джано Ананидзе объявил о завершении карьеры в 29 лет

«Я принял это решение вместе со своей семьей. Большое спасибо всем, кто был со мной на протяжении всей карьеры.



По правде говоря, бесконечные и непрекращающееся травмы очень утомили. За свою карьеру я много боролся, испытывал много боли, много раз был на операционном столе.



Я очень расстроен, но я думаю, что уже пора», — написал бывший игрок «Спартака» в инстаграме.

Ананидзе выступал за «Спартак» в период с 2007 по 2020 год с перерывом на сезон-2013/14, когда он играл за «Ростов» на правах аренды, а также на сезон-2019/20, когда его арендовали «Крылья Советов».