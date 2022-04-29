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17:53 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана «перенесла» матчи в КПЛ

Матчи 13-го тура чемпионата Казахстана по футболу перенесены на другую дату. Об этом сообщает сайт ПФЛК.

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Отмечается, что ПФЛК приняла во внимание обращение Казахстанской федерации футбола, связанное с предоставлением дополнительного времени на подготовку национальной сборной Казахстана к матчам Лиги наций, и решила перенести игры 13-го тура.

Новыми датами проведения данного тура определены 20—21 августа 2022 года, хотя он должен был состояться 25—26 мая.

Напомним, 3 июня Казахстан дома примет Азербайджан в рамках первого тура группового этапа Лиги наций в дивизионе С. Также в квартете 3 предстоят игры против Словакии и Беларуси.

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