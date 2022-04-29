Сборная Казахстана «перенесла» матчи в КПЛ

Отмечается, что ПФЛК приняла во внимание обращение Казахстанской федерации футбола, связанное с предоставлением дополнительного времени на подготовку национальной сборной Казахстана к матчам Лиги наций, и решила перенести игры 13-го тура.

Новыми датами проведения данного тура определены 20—21 августа 2022 года, хотя он должен был состояться 25—26 мая .