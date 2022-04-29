Сборная Казахстана «перенесла» матчи в КПЛ
Матчи 13-го тура чемпионата Казахстана по футболу перенесены на другую дату. Об этом сообщает сайт ПФЛК.
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Матчи 13-го тура чемпионата Казахстана по футболу перенесены на другую дату. Об этом сообщает сайт ПФЛК.
Отмечается, что ПФЛК приняла во внимание обращение Казахстанской федерации футбола, связанное с предоставлением дополнительного времени на подготовку национальной сборной Казахстана к матчам Лиги наций, и решила перенести игры 13-го тура.
Новыми датами проведения данного тура определены
Напомним, 3 июня Казахстан дома примет Азербайджан в рамках первого тура группового этапа Лиги наций в дивизионе С. Также в квартете 3 предстоят игры против Словакии и Беларуси.