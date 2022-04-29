Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Унион Б
Гройтер Фюрт
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:00
Севилья
Кадис
Футбол. Первый дивизион
30.04
СКА-Хабаровск
Факел
Футбол. Первый дивизион
30.04
Енисей
КАМАЗ
Футбол. Первый дивизион
30.04
Велес
Металлург Лп
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
25.04
Краснодар
Зенит
13
24.04
ЦСКА
Динамо
10
24.04
Ростов
Спартак
32
24.04
Рубин
Арсенал Т
10
24.04
Химки
Крылья Советов
41
23.04
Сочи
Ахмат
32
23.04
Локомотив
Нижний Новгород
21
23.04
Урал
Уфа
21
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
20:53 (мск), источник: Sport24

«Это клоунада и цирк, позор российского футбола». Канчельскис — о расширении РПЛ до 18 команд

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис отреагировал на новость о том, что РПЛ будет расширена до 18 клубов.

Премьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Это клоунада и цирк. Большое спасибо руководителям нашего футбола за это. У нас можно ожидать всего чего угодно. Позор российского футбола. Это просто ужасное решение. Наверное, из-за “Спартака” решили так сделать, ха-ха. Полное безобразие, конечно — во всем мире есть спортивный принцип, а у нас нет, зато такие великолепные руководители в нашем футболе. Как им не стыдно так делать?! Одни жулики и дилетанты, сколько раз говорил на протяжении 10 лет. Вот еще одно яркое подтверждение. Большой флаг им в руки, пусть рассказывают сказки другим. К сожалению, это полная катастрофа», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом Sport24 Денисом Николаевым.

Отметим, что с момента создания РПЛ в 2001 году в лиге играют 16 команд.

 «Тяжело представить такую ситуацию в СНГ». Русская модель пожаловалась на европейских мужчин
«Kiss my ass». Загитова покрутила ягодицами на камеру под популярный трек: видео
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь