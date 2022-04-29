«Это клоунада и цирк, позор российского футбола». Канчельскис — о расширении РПЛ до 18 команд

«Это клоунада и цирк. Большое спасибо руководителям нашего футбола за это. У нас можно ожидать всего чего угодно. Позор российского футбола. Это просто ужасное решение. Наверное, из-за “Спартака” решили так сделать, ха-ха. Полное безобразие, конечно — во всем мире есть спортивный принцип, а у нас нет, зато такие великолепные руководители в нашем футболе. Как им не стыдно так делать?! Одни жулики и дилетанты, сколько раз говорил на протяжении 10 лет. Вот еще одно яркое подтверждение. Большой флаг им в руки, пусть рассказывают сказки другим. К сожалению, это полная катастрофа», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом Sport24 Денисом Николаевым.