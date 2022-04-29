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21:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Константин Генич рассказал детали спора, который ему проиграл Артём Дзюба

Футбольный комментатор Константин Генич раскрыл детали спора, который ему проиграл нападающий «Зенита» Артём Дзюба.

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Источник: Чемпионат.com

«Вся эта история произошла на дне рождения Леонида Слуцкого. Не я был инициатором спора, не я предлагал поспорить на желание. Это было настолько быстро и суматошно, возможно, Артём даже не помнил про этот спор, но вокруг было много свидетелей. Мне написал недавно Слуцкий и сказал, что спор не совсем этичный, потому что мы спорили на голы, которые Иван Сергеев забьёт в составе “Крыльев”. Я сказал, что если бы Сергеев остался в Самаре, то он бы уже забил 10, так как постоянно выходил бы в стартовом составе.

Когда Сергеев забил семь, я уже начал думать, что же такое придумать в качестве наказания для Дзюбы. Затем Сергеев забил восьмой, меня это сильно порадовало. Ваня тоже знал про этот спор, ему спасибо, что он справился с этой задачей.

Мне сказали включиться на телеканале и придумать наказание. Не знаю почему, но первая мысль была про фотографию и “Спартак”, хотя я понимаю, что это некорректно и не совсем уместно. Разумеется, я не буду просить Артёма, чтобы он сделал это. Хотя сама идея с забитым мячом и поднятой футболкой с надписью мне нравится. Наверное, чуть-чуть подкорректируем надпись.

Самая большая проблема сейчас — выйти на Артёма. Спорить с Дзюбой на желания опасно? Да. Но это было сделано в непринуждённой атмосфере на дне рождения Слуцкого. Дзюба увидел меня и сказал: “Что ты несёшь? Какой Сергеев в сборной? Забивать в РПЛ и забивать в ФНЛ — разные вещи”. Дзюба сам спровоцировал спор. Дзюба поменял телефон, я нашёл новый и написал ему СМС, но он не отвечает. В соцсетях он добавил меня в чёрный список», — рассказал Генич на Youtube-канале DASH.

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