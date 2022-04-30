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10:53 (мск), источник: Sports.Ru

Генич о шоу «Есть тема!»: Принуждения нет. На выпуск про Савина не звали — знали, что не приду. У меня есть пожелания: я отказываюсь от некоторых гостей

Константин Генич выразил свое мнение о шоу «Есть тема!» на «Матч ТВ».

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Источник: РИА "Новости"

— Как часто ты ходишь на программу «Есть тема!»?

— Примерно два, может быть, три раза в месяц.

— Всегда знаешь тему выпуска?

— Практически, да. У меня хорошие отношения с продюсерами. И у меня вполне нормальные, рабочие отношения с ведущими. У меня очень хорошие отношения и с Машей Орзул, и с Антоном Анисимовым.

Я могу быть категорически не согласен, но учитывать другое мнение надо. Даже не учитывать — ты можешь наплевать на это мнение, ты можешь быть с ним не согласен, но вот у него такое мнение. Ему хочется так выступить.

Я могу с ним, опять-таки, быть не согласен, но не ходить из-за этого на эфир — ну, мне кажется, это как моя история со «Спартаком». Просто пожелание. У меня есть пожелания некоторые по программе «Есть тема!», и продюсеры об этих пожеланиях знают и идут мне навстречу.

— Какие пожелания? Ты отказываешься от некоторых тем?

— Я отказываюсь от некоторых гостей.

— От кого, например?

— Ну я не буду говорить. Просто я попросил: можно, я буду приходить тогда, когда не будет вот этих гостей? Мне сказали: хорошо, мы это учтем. Но опять — это же мое право, мое желание ходить или не ходить, меня никто не призывает. У меня не прописано в договоре, что я должен 5 раз прийти на программу «Есть тема!», 10 раз прийти на программу «Все на Матч!» или там 15 раз прийти на программу «Правила игры». Но я сотрудник, меня приглашают — я не знаю, может, некоторые ходят за гонорар. Это для телевидения, наверное, согласись, обычная история.

Принуждения ходить нет. Просят — приходишь. Хочешь высказаться — высказываешься. Прекрасно и продюсеры понимают, и ведущие понимают, и я понимаю, на какую программу я пойду, на какую я не пойду. Если это будет исключительно пропагандистская история — я, наверное, откажусь. И мне за это ничего, согласись, не могут сделать. Ну не хочешь — и пожалуйста, мы найдем других людей, которые выскажутся.

Если это тема футбольная, на которую я могу с удовольствием высказаться, я приду. Поздравить Черчесова с чемпионством и отметить, как Черчесов работает в Венгрии? Почему нет. Слова Карпина после матча с «Ростовом» о том, как играет «Спартак»? Резко, категорично, провокационно. Почему это не обсудить?

Но какие-то другие моменты… Меня не звали, например, на выпуск про Жеку Савина, и есть темы, на которые меня сознательно не зовут, потому что знают, что я не приду, — объяснил комментатор «Матч ТВ».

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