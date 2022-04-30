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11:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Открытое недовольство “Спартака” ошибками арбитров не может их не раздражать». Романцев — о судействе матчей красно-белых

Олег Романцев, самый титулованный тренер в истории «Спартака», прокомментировал «СЭ» судейские скандалы вокруг команды.

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Источник: РИА "Новости"

— «Спартак» все время воюет с судьями. Не это ли причина такого отношения к нему?

— Еще один вопрос на засыпку. Дело в том, что в мое время такого пристального внимания к теме судейства не возникало. В ту пору арбитры получали за свою работу на поле копейки и любили говорить, что это их хобби. Сейчас такое хобби неплохо оплачивается. Отсюда и всякого рода разговоры о причинах судейской лояльности к одним клубам и предвзятости к другим.

По-человечески понять руководство «Спартака», который и так переживает не лучшие времена, можно. И нас в Антверпене в полуфинале Кубка Кубков просто уничтожал. А когда я через пару лет напомнил об этом журналистам, тут же из УЕФА прислали запрос с требованием объяснений по поводу сказанного. Думаю, что открытое недовольство «Спартака» ошибками арбитров не может их не раздражать. А вот сказывается ли это на отношении судейского корпуса к команде, утверждать не рискну.

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