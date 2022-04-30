«Открытое недовольство “Спартака” ошибками арбитров не может их не раздражать». Романцев — о судействе матчей красно-белых

— «Спартак» все время воюет с судьями. Не это ли причина такого отношения к нему?

— Еще один вопрос на засыпку. Дело в том, что в мое время такого пристального внимания к теме судейства не возникало. В ту пору арбитры получали за свою работу на поле копейки и любили говорить, что это их хобби. Сейчас такое хобби неплохо оплачивается. Отсюда и всякого рода разговоры о причинах судейской лояльности к одним клубам и предвзятости к другим.